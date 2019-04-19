昨花蓮發生強震，台北市一度傳出松仁路裂開，雖市府立刻澄清是修補路面的填縫膠劑所致，並沒有裂開，但甫宣布投入國民黨2020初選的鴻海董事長郭台銘，仍到現場「勘察」。對此，台北市長柯文哲今受訪時先是表示，郭台銘應該是該好路過該處，不是特地跑去，但接著也忍不住酸說「他要選里長嗎？」

媒體今問柯文哲怎麼看國民黨過去是「以韓卡朱、王」，現在變成「以郭卡韓」，甚至高雄市長韓國瑜可能因為郭台銘宣布參加初選，而失去參選2020的門票？柯笑說，這實在太精彩了，難怪每天晚上call in節目那麼多人看，他自己也跟全國觀眾一樣非常感興趣。

柯文哲還說，賴清德突襲小英、郭台銘突襲韓國瑜，以前常開玩笑說「R.O.C」其實是「Republic of Casino」，實在是賭博共和國；是否覺得這是場國民黨的宮廷大戲？柯笑稱「不亞於民進黨的宮廷大戲！」

雖然看似不在意藍綠初選，但根據各家媒體民調，目前郭台銘的支持者大部分是年輕人、高知識份子，與柯文哲重疊度高，這也對有意參選2020的柯造成衝擊。不過，柯文哲今強調，時間拉久還是會有是場區隔，「讓我們繼續看下去」。

媒體詢問，一般年輕人可能會喜歡郭台銘有霸氣，過去柯文哲對財團也很有霸氣，甚至曾為了三創案罵郭囂張，反觀現在柯似乎比較不兇了？柯說，這就是商人務實的特色，「一開始我比他兇，兇一次他馬上就轉彎就跑了」，現在他自己的態度是，兇可以解決問題就兇，若兇沒有更有效，他馬上也會改變。

(中時 )