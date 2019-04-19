鴻海集團董事長郭台銘17日宣布參加2020年總統大選，替政壇投下震撼彈。對於郭台銘半路殺出，不僅鐵桿韓粉不滿。前新北市長朱立倫粉絲也抱不平，朱立倫子弟兵葉元之說，有一位開車的民眾看到他，忽然搖下車窗說「葉元之，叫你們朱立倫硬起來！」朱立倫民調並不弱，為了韓國瑜才全力支持徵召韓國瑜，怎麼現在又不徵召最強的韓國瑜了?

鴻海集團總裁郭台銘宣布參選總統，為政壇投下震撼彈，17日郭台銘到板橋慈惠宮參拜，致詞時表示，媽祖這幾天前有跟他託夢，要他用媽祖精神，為受苦受難老百姓要做好事，也要給少年人希望，「我一定會照媽祖指示」。

有意參選2020總統的前新北市長朱立倫，對於鴻海董事長郭台銘願參加國民黨內初選，他表示，自己以正面態度看待，而一位企業家願投入政治，也顯示執政黨、民進黨政府真的把台灣經濟搞到大家受不了。朱還提到「大家不要只看到新的郭董、忘了韓國瑜。」

對於郭台銘半路殺出，朱立倫子弟兵葉元之抱不平，在臉書說「徵召韓國瑜的理由消失了嗎?」他說，昨天早上，有一位開車的民眾看到他，忽然搖下車窗說「葉元之，叫你們朱立倫硬起來！」他聽了很感動，也很感慨。

葉元之說，朱立倫在新北服務八年，他的政績市民是看在眼裡。但朱立倫為什麼不「硬起來」？因為國民黨說要推最強的候選人，而根據民調最強的是韓國瑜。其實朱立倫的民調並不弱，有些民調也贏柯文哲，但基於對韓國瑜的支持，朱全力支持徵召韓國瑜。除非韓國瑜不出來，朱才全力參加初選。

但是，葉元之問，怎麼郭台銘出來後，黨中央感覺又決定要辦初選了呢？根據最新民調，韓國瑜還是贏郭台銘啊，怎麼現在又不徵召最強的韓國瑜了呢？當時要朱立倫退讓的種種理由，不也都適用在郭台銘身上嗎？

葉元之說，朱立倫也有很多支持者，黨中央邏輯不能變來變去，不能讓朱粉覺得說不過去。一下子說為了勝選要徵召最強的，一下子又說制度更重要，這種因人設事、自我矛盾的政黨，人民會信任可以執政嗎？黨中央應該要想一下這個問題。

他最後說「我們支持徵召民調最強的人選，但如果黨中央要辦初選，朱立倫一定要當仁不讓，全力以赴，參選到底，請所有朱粉全力支持！」

(中時電子報)