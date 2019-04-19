電視劇「我們與惡的距離」熱播，也讓更多人對精神疾病有了新的認識，新北市政府19日邀請病友分享康復經驗，護理師玉如曾是思覺失調症患者，原以為掉入無底黑洞，但在接受治療與復健後，現不僅在新北市康復之友協會工作坊幫助其他精神疾病患者，還可到速食店打工，「只要願意，就有機會康復！」

護理師的玉如現年34歲，因家庭變故，加上護理工作壓力大，讓她的情緒經常不穩定，第一次發病時，她情緒崩況，覺得來掛號的病人都是來看她笑話，甚至想要傷害她，因曾在精神科工作，警覺自己不對勁、生病了，趕緊去精神科急診。

玉如說，迄今有3次住院經驗，第一次住院覺得很像回到念護專時住校的感覺，室友可以互相陪伴很有趣，出院後玉如在工作坊復健，到後來留在工作坊擔任護理師，除了和思覺失調症這個疾病共處，也協助還在黑洞的精神康復者。

玉如說，精神疾病跟高血壓一樣，都是需要長期抗戰的慢性疾病，她也呼籲病友要相信醫療人員，有一群關心他們的人，正努力協助他們走出疾病的黑洞。

新北市衛生局長陳潤秋表示，對精神病友關懷與包容，會拉近我們與「善」的距離，思覺失調會有幻覺、幻聽以致喃喃自語或傻笑等行為，容易讓人誤以為著魔，其實這些病人就跟糖尿病、洗腎病友一樣，只要規律回診並按時吃藥、復健，病情都能得到很好的控制。

陳潤秋說，然而精神病友不容易有病識感，需要社區居民的協助關懷並包容，因為每個人心裡都有著許多的黑洞，跌進去需要很大的力氣才爬得出來，這時候，不僅需要醫療團隊，也需要依賴家人、朋友及社會的協助。

八里療養院長張介信指出，社精神病友除了醫療控制病情，更需要社區民眾經由了解他們、包容他們，更進而關懷他們，尤其是病人家屬，面對的是每天的挑戰，也需要社區民眾的支持。

(中時 )