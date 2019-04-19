郭台銘宣布參加國民黨總統初選，韓國瑜形容是讓「文藝片變成武俠片」，但如果韓也加入初選，「武俠片會變驚悚片」。對此，前任立委孫大千在臉書提出國民黨內有意願或是有能力成為2020年總統大選候選人的政治人物，應該有的6點認知，以免成為歷史罪人。

孫大千在臉書發文，提出這6點認知，如下:

第一，「給我最強，其餘免談」是期待2020年翻轉台灣的選民的共同心聲。

第二，應該學習朱立倫所堅持的，「成功不必在我，但是成功一定有我」的精神。

第三，黨內初選制度最重要的目的是「推出最強棒」，而不是用來「卡」其他的競爭對手。

第四，與其眼睛盯著黨內的競爭同志，不如全力提升自己的戰力。

第五，選民最關切的是「你能不能在2020年翻轉台灣」，而不是「過去你為了國民黨做了什麼貢獻」。

第六，「不能贏而硬選」和「能夠贏卻不選」，都會成為歷史的罪人。

(中時電子報)