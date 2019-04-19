昨天花蓮發生強震，造成台北市2棟大樓傾斜，這也讓「防災型都更」的議題再度受到關注。媒體今問市長柯文哲針對市內危老建物的都更規畫，柯除強調住戶100％同意者、海砂屋90％住戶同意者會先做，其餘一步步處理，他也不忘對民進黨政府開炮說，《都更條例》修正案1月通過，施行細則要等到6月之後，現在全市公辦都更都停下來在等中央法令，加上也被卡住的雙子星等案，「民進黨辦初選很忙我了解，但是拜託，一個國家不要耽誤好不好！」

媒體今問柯文哲，防災型都更這幾年在台北市的進展？柯說，該做都有做，但是作為民主國家，有時要享受民主就沒辦法像以前有部電影叫「大同」，5年拆50萬戶，實在太厲害了，我們不能這樣幹。不過，慢慢法規越來越完備，至少現在台北市沒什麼釘子戶，因為協調都錄音錄影會做仲裁，剩下需要市政府幫忙的，也叫建商、不動產公會要講，看要怎樣改進。

至於前內政部長李鴻源提到，過去曾找前市長郝龍斌談過防災型都更未獲回應，柯文哲有信心做得更好？他表示，每隔一段時間會跟李鴻源請教一下哪些事情要做，前陣子李也才到市政會議上演講，（李鴻源的建議）市府也有交代下去，像是舊的房子無法一時間處理，新蓋的房子一定要符合什麼樣標準，包括防災標準的標準，會寫進都市審議的規則裡。

媒體追問，但這些工作，如果中央沒做，也很難從地方開始做？柯文哲說，罵人也沒效，我們能做的儘量做，做多少算多少，我們能做都做不完了，所以能做的先解決。

不過，柯文哲話鋒一轉也開始炮轟民進黨政府說，《都更條例》修正案1月通過，施行細則要拖到6月後， 台北市都更就停下來，「有時候罵他、有時很想把他掐死，但要怎麼辦？」這5個月公辦都更都停下來在等那個中央法令。不止如此，像是雙子星案，「你們到底要審到什什麼時候？這國家重大投資可以這樣拖？」他痛批，民進黨辦初選很忙他了解，但是拜託，一個國家不要耽誤好不好！

柯文哲說，他認為中央不是故意要卡北市，應該是很多案子都一樣，只是雙子星案比較大，被拿出來講；若真要抱怨多的是，像北市幾乎做完西區門戶計畫，但中央主責的鐵道博物館跟那個郵政博物館到現在也還沒開幕，「拜託，大家認真做事，一定會有初選、吵架，OK沒問題，但該做的事還是要做嘛！」

最後柯文哲表示，針對台北市危老建築改建，100％住戶同意會先做，海砂屋90％住戶同意視為100％同意，都會先「幹掉」，接著再一步步處理沒達到100％同意的建物。

(中時 )