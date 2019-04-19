今年適逢921地震20周年及莫拉克風災10週年，為強化各單位救災效能與協調運作機制，市府19日辦理全民防衛動員暨災害防救（民安5號）演習，上午進行兵棋推演，下午1時30分同時於大溪橋下、華勛消防分隊訓練場、大湳給水廠及茄苳國民小學等4區同步進行綜合實作演練。

市長鄭文燦為指揮官，他說，本次災害設定為桃園發生豪大雨，隨後發生地震產生複合式災害，各單位將依據災情進行綜合性災害搶救演練。

演練項目包含防汛及土石流緊急應變、大量傷病患、震災建築物倒塌暨油氣管線震損搶救、毒性化學物質災害搶救與避難收容等主題，因應大規模地震災害，各行政區皆有災情，區級前進指揮所需擔負起市府第一線應變重要角色，因此區公所如何統整轄區救災資源及指揮協調救災全般事宜，是本次演習重點。

消防局提醒，這次演習13時30分將發送「疏散避難警報」測試訊息至各演習分區-桃園區、八德區、大溪區與中壢區4G手機用戶，屆時請收到避難警報訊息的民眾勿驚慌。

(中時 )