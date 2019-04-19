前台北縣長周錫瑋今（19日）表示，國民黨中央一定要思考好制度，要選出最強棒，不要將就制度，或因為制度造成最強棒無法出現。（葉書宏攝）

前台北縣長周錫瑋今（19日）表示，國民黨中央一定要思考好制度，要選出最強棒，不要將就制度，或因為制度造成最強棒無法出現。（葉書宏攝）

國民黨2020總統候選人遲遲未有定論，前台北縣長周錫瑋今（19日）表示，國民黨中央一定要思考好制度，要選出最強棒，不要將就制度，或因為制度造成最強棒無法出現，他給黨中央1周的時間，若無法處理，他將會親自邀約有意參選的，包括高雄市長韓國瑜一起坐下來談。

周錫瑋表示，國民黨一定要推最強棒，會贏的最強棒，制度都應該配合最強棒可以出現，國民黨目前最需要整合，若再不整合就不會團結，韓粉的抗爭會越來越嚴重，另一方支持郭台銘的聲音也非常大，另外，還有基層對於總統的期盼，國民黨必須三股勢力結合，而非分散。

「國民黨可以提名總統候選人，但人民也有自己的聲音，人民也認為誰應該要出來。」周錫瑋期盼，國民黨高層邀請所有有意參選的人，甚至包含可以打贏總統大選的韓國瑜，大家一起喝一杯團結茶，坐下來好好談，若黨中央還要拖過1周，他會親自三顧茅廬，拜會每一位候選人，未來要如何合作、團結。

周錫瑋表示，選戰不是個人就可以贏，每個候選人都有優缺點，若能截長補短才能打贏團隊戰，才能打贏有資源、有人力、有外援的民進黨，國民黨高層一定要盡速處理。

周錫瑋表示，自己仍會堅持參加初選，現階段用民調來誘導不恰當，把支持韓國瑜或支持郭台銘兩種力量結合在一起，當初宣布要參選總統，就有提出兩階段初選，若第一階段初選結果的候選人無法打贏民進黨，可以和沒辦法參加初選、又可以打贏選戰的人再來進行比賽，「如今韓國瑜無法參加初選，但他又是最強棒，就被排除在外。」

周錫瑋強調，國民黨中央一定要思考好制度，要選出最強棒，不要將就制度，或因為制度造成最強棒無法出現，這是國民黨將來會面臨的挑戰，目前看到國民黨分裂的危機。

他提到，「郭韓配」或「韓郭配」什麼樣的組合都好，目前應該要坐下來談，無論韓粉、郭粉、朱粉都可以合作，硬碰硬只會分裂。國民黨已經開始分裂，基層很簡單就是最強棒以及要團結。

(中時 )