鴻海董事長郭台銘聲稱媽祖托夢要他選總統，前總政院長賴清德今天參拜台北保安宮，被問到保生大帝是否要他選到底？賴笑說．神的保佑很重要，人的努力也很重要。

賴清德說，今天來保安宮純粹是來給保生大帝祝壽，也為台灣祈福風調雨順國泰民安。台灣有句俗話：「需要神也需要人」神的保佑很重要，人的努力也很重要，如果要避免天然災害的衝擊，政府跟人都要共同合作。其實神明的神威顯現也是藉助人，比如說保生大帝廟也是藉助董事長跟董監事平日行善幫助弱勢，讓神威能顯現出來。

對於郭台銘表態參加國民黨初選，賴清德說，任何人參選的權利都要尊重，任何想為國家服務參選的人我們都要肯定。「我希望能從民進黨脫穎而出與國民黨的候選人君子之爭，誰贏誰帶領台灣往前走。」

媒體詢問賴清德如何評斷韓國瑜與郭台銘？賴清德表示，韓國瑜市長短時間的努力能當選高雄市長，所到之處有這麼多人支持，的確不簡單，所以肯定他是百年難得一見的奇才。郭董事長過去都在企業界，沒參與過任何一場民主選舉，尚未經過民主洗禮，對他比較不理解，恐怕還要一段時間才能評斷。

賴清德指出，只要是國民黨提名的候選人，我都期待進行一場君子之爭，只是國民黨的變化也很快，不知道會不會有第三個人出現，我們不妨繼續看下去。

(中時 )