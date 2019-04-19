總統蔡英文今天接受廣播專訪呼籲「有些事是否要考慮堅持到底？」隔空向初選對手、前行政院長賴清德喊話接受協調。對此，賴清德今天受訪重申，初選是很重要的民主機制，也有助於往後的團結，「過去的事情就放在過去，最重要是往前走。」

蔡總統說，所謂團結，是否有些事要堅持到底？是否要再考慮一下？初選還有一個重要機制是協調，希望在協調過程中大家共同努力。她又說，執政有傷口，也是因為執政或是對手造成，這傷口若團結一定會復原，如是「自己在傷口上灑鹽，復原速度會很慢。」

賴清德則回應說，他參加的是民進黨的初選，不是要脫黨競選，他的參選不是要否定過去，過去的功過所有執政團隊要共同承擔。

他強調，參選是希望能接棒承擔台灣的責任，非常希望能得到國人支持代表民進黨在總統大選獲得勝利。「過去的事情就放在過去，最重要是往前走，把治國理念清楚跟大家說明，社會大眾如果能聽到我們的理念，看到我們的治國藍圖，一定會支持。」

賴清德重申，初選是民主機制，有助於團結黨內凝聚分散的支持力量，過去民進黨制度就是如此也引以為傲，其他政黨甚至學習民進黨初選制度，我們應該珍惜這個制度，只要君子之爭對於後續團結都很好。

(中時 )