D3RRICK. WHIT3. pic.twitter.com/xuShrkNDL0 — San Antonio Spurs (@spurs) 2019年4月19日

誰能想到例行賽場均僅9.9分的懷特，竟在季後賽首輪G3上演大爆發！懷特19日貢獻季後賽生涯新高36分，幫助馬刺在自家主場以118比108痛扁金塊，取得2勝1敗領先，假如馬刺21日主場G4再贏，很有可能演出下剋上戲碼。

馬刺前3節就靠懷特、迪羅薩、艾卓吉等人火力，一路保持領先優勢，打完前3節，馬刺僅以88比84小幅領先，但來到末節，馬刺再次發動猛攻，轉眼擴大領先到20分，不過馬刺總教練帕波維奇仍把主力留在場上打完剩餘比賽時間。

懷特全場投21中15，含三分球投4中1，除了攻下全場最高36分，更有5助攻、5籃板、3抄截，迪羅薩貢獻25分、5助攻、4籃板及3抄截，更是0失誤演出，艾卓吉18分、11籃板，蓋伊11分、11籃板，珀特爾與福布斯各有10分。

身為西區第2種子的金塊，19日則以約基奇22分、8籃板及7助攻表現較佳，馬利克比斯利17分、9籃板，米爾沙普14分。如果金塊G4還不振作，努力把首輪戰局扳平，馬刺很有機會搶先聽牌，也讓金塊淘汰機率越來越高。

(中時電子報)