玻璃看似透明，然經由光線折射卻能閃耀七彩虹光！以為純粹，但又有那麼一點小心機，交織繽紛與美麗！今年松菸文創園區「藝思空間」首檔展覽「Dear Glass,」展期自4月19日起至5月12日止，松山文創園區邀您進入玻璃工藝的奇幻世界，感受「真真zhēnzhēn」如何以簡約的鑲嵌玻璃燈具透出朦朧、暈黃的光線，讓製菸工廠猶如一個充滿情調的靜謐宇宙。
小而巧的「藝思空間」2019年首檔展覽與「真真zhēnzhēn」共同企劃，「真真zhēnzhēn」以寫一封信給玻璃的方式，展現對材質本身的愛戀與崇拜；寫信者從紙張的製作到收筆，將材料的詩性投射於作品中，帶領觀者沈浸在光與陰翳之間，閱讀這封情書。
「Dear Glass,」展覽邀請藝術家張博傑以鑲嵌工藝（冷加工）、藝術家李穎軍以吹製工藝（熱加工）分別進行創作，以十五盞燈呈現冷、熱玻璃工藝製程。走進展場，除可欣賞由玻璃燈具打造的裝置藝術外，透過懸掛於牆面的底片，觀者能更清楚地了解冷、熱玻璃工藝加工的過程、面貌。
「真真鑲嵌玻璃研究所」每年會與不同藝術家進行專案合作，從「品牌即是平台」的概念出發，共同探索未知的邊界，共同抵達於光的前方。藝術家透過製作照明器具的過程與傳統玻璃工藝接軌，同時運用作品傳達「慢」、「惜」與「新」等現代社會日漸消逝的美好態度。
(中時電子報)
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