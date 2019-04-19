民進黨北市議員李建昌、許淑華昨在民政部門質詢時表示，去年北市舉辦雙城論壇，市長柯文哲在媒體前說具民進黨色彩的學者、民進黨籍議員都婉拒參加，但事實上柯沒有邀請任何一位議員，是誰在說謊？李更批柯是「混蛋市長」、「沒看過這麼沒種的」。柯文哲今受訪時也動怒回應，要求議員針對混蛋兩字向他道歉。

李建昌、許淑華昨天質詢市府祕書長張哲揚，柯文哲對媒體說，為了避嫌，綠營的學者和議員都婉拒參加雙城論壇，事實上柯沒有邀請議員參加，也沒有學者婉拒參加的事情，她問張，是否有把去年參加的議員名單提供給市長，為什麼市長會說民進黨議員與綠營學者都沒參加？張回應，歷屆的慣例是沒有邀請議員參加論壇，但晚宴會邀請。

李建昌接著則痛批柯文哲是混蛋市長，辦理雙城論壇卻不敢邀請民代參加，沒看過這麼沒種的。

對於議員的質疑和批評，柯文哲今表示，要罵人前要調查清楚，晚宴是所有議員都有發帖子，是他們不來，至於那個開幕式、接著馬上分論壇，議員都沒邀請，「叫你來你又不來，沒有來的本來就沒邀請，啊你說不讓你來？」

柯文哲動怒說，要罵人前要調查清楚，所以「請他們把那兩個字收回去，來跟我道歉，真的。」

(中時 )