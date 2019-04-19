2019.04.18新聞深喉嚨 王牌對尬「誰是最強棒」？韓「勝郭2.5%」KMT「怎出牌」？

總統蔡英文與前行政院長賴清德，正為黨內總統候選人初選網內互打、焦頭爛額，現任閣揆蘇貞昌卻也沒閒著，一口氣換掉4大行庫董座、強勢關注立委人選。新北市議員唐慧琳直呼蘇真是「趁你病要你命」！根本看準蔡忙內戰又處民調弱勢無力回擊，就一副坐穩山頭膽大妄為。

蘇貞昌一口氣換掉包括第一金、華南金、彰銀、土銀、合庫銀等4大行庫董座，而據知情人士透露，總統府事前對此毫不知情。不僅如此，中華電信董事長、過去被視為蔡英文人馬的鄭優，近日以65歲屆齡為由退休，也引發外界「被退休」議論。

此外，據《上報》報導，蘇為力保張宏陸，曾徵詢「英派」立委羅致政入閣，希望空出羅的第七選區，但遭羅拒絕；而民調較高的何博文堅持參選，也激怒蘇系高層，最終哽咽宣布退出初選。

唐慧琳在節目《新聞深喉嚨》痛批蘇貞昌：「趁你病要你命！反正知道你(指蔡英文)現在五人小組我是重要成員，我現在高興怎麼換就怎麼換！你蔡英文敢說一個『不』嗎？敢說一個不的話，五人小組裡面，我就給你搞一搞鬼，看你跟賴清德之間，你本來民調就是屬於比較弱的地方，你本來就是屬於比較『我來喬的人』！」

唐慧琳更進一步砲轟：「我覺得蘇貞昌，已經到了非常膽大妄為的地步的！尤其是他對公股行庫這種，全部一把抓的情形！」同時，唐也為何博文大抱不平：「人家選舉的時候，也捧你蘇貞昌捧得要死對不對？」

(中時電子報)