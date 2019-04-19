追求豐滿的胸部與漂亮的胸型是許多女人一輩子的夢想，隆乳手術也一直是台灣女性詢問度最高的整形手術之一。從早期的食鹽水袋隆乳、圓盤型及水滴型果凍矽膠隆乳，以及自體脂肪豐胸手術，隨著醫學科技的演進，隆乳手術的材質與技術不斷在提升。隆乳手術諮詢最常被問到的問題，就是假體植入體內的安全性，整形外科醫師劉宏貞表示，近期推出的脂感魔滴隆乳，其中的安全晶片、奈米絲綢外層膜、獨特膠體及高彈力外層膜都大大提高整體安全性，進而降低併發症。

微型安全晶片與安心保固

大多數隆乳消費者認為，術後沒有立即出現併發症，就不需要保存假體訊息或保固卡，因此時常有遺失相關文件，導致無法追蹤假體資訊的情形發生。為了在必要時能取得假體資訊，脂感魔滴隆乳中的微型安全晶片，一個12公釐大小的晶片置入在脂感魔滴假體中，需使用專用掃描器，近距離掃描才可讀取晶片，內容包含假體資訊和保固訊息，而保固範圍則包含了假體破裂以及貝克等級三到四級的莢膜攣縮，若在保固期內發生上述併發症，脂感魔滴會免費更換新的乳房假體。

奈米絲綢外層膜 獨特膠體降低併發症

假體表面是時常被忽略的重要條件，根劇臨床數據顯示，假體的表面紋理與併發症的發生率有關，粗糙面(絨毛面)會造成體內組織被刺激或發炎，導致併發症的發生。除此之外，傳統假體表面利用異物質產生壓紋，而脂感魔滴的奈米絲綢外層膜採用獨家3D反轉外膜製造技術，外膜紋理的接觸點小於一個細胞，提高了生物相容性，大幅降低組織刺激引起併發症的機會。另外脂感魔滴膠體具有高流動性，同時也能夠緊密的結合在一起，將獨創的流動膠體應用在假體中，若假體破裂，不會因為膠體滲漏，而引起纖維囊炎症，導致形成更多的疤痕組織，使乳房變形，引起疼痛和不適。脂感魔滴的高內聚力膠體是不會擴散至體內，大幅度降低併發症發生的機會。

高彈力外層膜縮小手術傷口

最理想的乳房假體能在被施力後不造成損壞，脂感魔滴的填充膠體和外膜膠體都具有非常高的彈性，扭轉後也不會造成損傷，高彈性膠體還具有記憶力，能在拉伸後恢復原樣，通常假體最容易損的區域是背面的封口處，封口處通常沒有其他部分來得有彈性，但是脂感魔滴的高彈力外層膜讓整個假體都具有同樣的彈性，讓外科醫師可用較小的切口將假體植入，大幅縮小傷口面積，對於術後疤痕的隱藏更為方便。除此之外，脂感魔滴擁有視覺辨視防護膜技術，這是一層肉眼可見的防護膜，方便醫師術前最後查驗，確保假體的完整性。

光澤劉宏貞醫師擅長乳房整形術，曾赴韓進修深造/圖片來源：光澤醫美

最後劉宏貞醫師提醒，無論是選擇哪一種矽膠植入物，建議還是要讓專業醫師進行評估，衡量自身需求及身體的適合度，才能有最好的美胸效果。

醫師資訊

整形外科 劉宏貞醫師

專長：乳房整形術、脂肪移植、雙波拉提、雙眼皮、無痕眼袋、韓式結構式隆鼻

經歷：

中華民國整形外科專科醫師

台北榮總桃園分院整形外科主任

台中榮總整形外科主治醫師

韓國首爾Asan medical center鼻整形研究員

韓國大邱V整形外科醫院研究員

台灣整形外科醫學會會員

台灣顏面整形重建外科醫學會會員

(中時電子報)