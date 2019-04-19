AirAsia揭露全新機型A330-900neo樣貌 11:402019/04/19 工商 張佩芬 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 準備亮相的AirAsia全新機型A330-900neo。圖：業者提供 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 AirAsia首台A330-900neo即將於6月下旬開始執行任務。圖：業者提供 亞洲低成本航空領導品牌AirAsia今(19)日揭露第一台空中巴士(Airbus) A330-900neo於法國土魯斯進行塗裝的照片以及出廠影片。 這台全新飛機預計2019年6月下旬開始執行飛行任務，同時也會是首台加入AirAsia機隊的航機，此飛機塗裝完畢之後將會運送至泰國曼谷廊曼機場，提供給泰亞航長程(AirAsia X Thailand)使用。 A330neo是Airbus A330系列的延伸機型，利用新引擎選擇與氣動效能改進，能有效減少耗油量，並增加飛行效率。 (工商 ) #A330 #飛機 #飛行 #機型 也許您會感興趣 推薦閱讀 旅客不滿飛機餐爆粗口 怒丟餐盤劃傷空姐！ 17:572019/04/16 美首度公開 我F-16飛行員在美培訓 04:102019/04/17 飛行藥檢叫醒戴資穎 只好靠這個壓驚 13:212019/04/17 蔡英文總統今日上午前往馬公基地慰勉天駒部隊 15:352019/04/17 上海航空全新787-9飛松山-浦東航線 16:152019/04/17 曾為配合藥檢 戴資穎搭高鐵衝台北 19:032019/04/17 駐龍 今年首家申請上市 04:092019/04/18 空軍路克基地受訓計畫延續 吳釗燮秀飛行服照 11:392019/04/18 時隔5個月突動作 金正恩視察空軍 15:322019/04/18 航太大廠駐龍 申請上市 04:092019/04/19 生活熱門新聞 吉仲臉好腫！高雄農產品外銷達1.2億 - 生活 貓咪卡窗表情超哀怨 北市動保處緊急解圍 - 生活 - 中時 走了吳音寧來了翁震炘 菜農曝北農最大隱憂 - 生活 沒空崩潰 強震下好市多這一幕讓人驚呆了 - 生活 張忠謀養生5絕招 醫師讚：120分 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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