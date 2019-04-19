AirAsia首台A330-900neo即將於6月下旬開始執行任務。圖：業者提供

亞洲低成本航空領導品牌AirAsia今(19)日揭露第一台空中巴士(Airbus) A330-900neo於法國土魯斯進行塗裝的照片以及出廠影片。

這台全新飛機預計2019年6月下旬開始執行飛行任務，同時也會是首台加入AirAsia機隊的航機，此飛機塗裝完畢之後將會運送至泰國曼谷廊曼機場，提供給泰亞航長程(AirAsia X Thailand)使用。

A330neo是Airbus A330系列的延伸機型，利用新引擎選擇與氣動效能改進，能有效減少耗油量，並增加飛行效率。

(工商 )