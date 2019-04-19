邵庭日前上中視《改變的起點》接受專訪，邵庭回想在演藝事業當紅之際，節目中大談自己從宅男女神變身網購公司社長，曾因被公司要求隱瞞自己有妥瑞症事實，產生了自我否定的痛苦情緒。淡出演藝圈後與朋友開設網購公司，事業逐漸拓展時，卻又接連遭到好友背叛，甚至被騙光千萬元積蓄，講到過往傷心處讓她忍不住淚崩。

邵庭當年從中視《我猜》校園美女選拔出道，剛踏入演藝圈頭五年，因「宅男女神怎麼可以有妥瑞症」被經紀人要求隱藏自己有隱疾事實。還曾因為眨眼症狀太過頻繁，遭酸民對她口出惡言「整型整太多，整到神經怎麼了」，甚至有人說她是為了搏版面，所以故意做怪表情。

近幾年她淡出演藝圈成功轉戰網購市場，正當她事業要大力開展時，卻接連遭到2位好友背叛，騙光多年辛苦賺來的千萬元積蓄，她哽咽說：「真正讓你比較受傷的，就是你從來沒有想要防備這些人。」沒想到後來又因愛狗Uni罹患脾臟癌，生死一線間，深愛毛小孩的她不僅把所有工作排開，還搬去醫院附近的飯店住，方便每天就近探病，面對接種的衝擊，她反以正面思考，自認這些事件給自己的人生上了很好的課程。

(中時 )