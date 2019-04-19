有解決台南市麻豆區淹水問題，加速改善埤頭排水下游出口段水患，有效減緩鄰近村落北勢寮等淹水情事，台南市政府水利局向經濟部水利署爭取經費，改善既有西邊寮橋通水斷面不足的問題，預定於5月上旬開工，可望明年汛期前完工。

台南埤頭排水系統總長3.8公里，為麻豆排水重要支流之一，前期共核定12件工程皆已完工，工程總經費7億7000萬元，完成後不僅提昇排洪效益，另配合於埤頭排水沿岸布設抽水機組(抽水量共5.1CMS)，以加速將內水迅速排出。

然而下游之西邊寮橋為跨麻豆排水防汛道路橋，現況斷面渠寬不足且上下游約有55公尺護岸尚未整治，為一嚴重瓶頸段，有橋梁拓寬改建之必要，以提升防汛水利設施搶修效率完成埤頭排水整治最後一哩路。

水利局爭取「前瞻基礎建設計畫─水環境建設─縣市管河川及區域排水整體改善計畫第2批次防洪綜合治理工作計畫」補助經費及自籌款共計3600萬元，辦理「麻豆區埤頭排水西邊寮橋上下游護岸治理工程」及「麻豆區埤頭排水西邊寮橋改建工程」等2件，改善既有西邊寮橋通水斷面不足的問題。

埤頭排水西邊寮橋現況出口渠寬為16.5公尺，將拓寬至28.5公尺且不落墩；護岸計畫堤頂高為4.22公尺，橋梁改建後梁底高程為4.57公尺，橋長為31公尺，橋寬為6公尺。

此外，新建麻豆排水護岸55公尺、新建埤頭排水左右兩岸護岸各45公尺(含橋梁副引道、堤後排水溝)、改建預力I型梁橋1座，工程現已上網招標中，預定於5月上旬開工，期於明年汛期前完工，使北勢里之淹水風險降至最低，提升防洪保護標準至25年重現期。

(中時 )