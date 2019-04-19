「台風」和「韓流」都被視為總統熱門人選，會不會造成國民黨內鬨？台中市長盧秀燕19日表示，高雄市長韓國瑜、鴻海董事長郭台銘旗鼓相當，都一定會贏，合則兩利，分則兩害，一定有解決辦法，民進黨正在上演初選的惡鬥，國民黨謹記在心，深以為戒。

盧秀燕今日上午在市政會議前受訪表示，韓國瑜、郭台銘旗鼓相當，不管誰出馬選總統都一定會贏，「合則兩利，分則兩害」，「和」是倒不一定是搭檔，譬如說有的是代表來競選，有的是輔選，總而言之，中央與地方一定要合體，對她為直轄市長而言，當然希望能拿回執政權

國民黨內參選總統的太陽多，韓國瑜掀起「韓流」後，郭台銘也帶動「台風」氣勢，盧秀燕說，國民黨長期以來，黨內競爭都能維持風度，尤其郭台銘跟韓國瑜都有社會歷練，風度很好的人，這是一個良性競爭，不會產生惡鬥的狀況。

盧秀燕表示，她在基層了解韓、郭兩人各有支持者，這幾天聽到很多包括議員、基層民眾都在討論該議題，從隨機民意調查，詢問大家支持誰？發現各個有一半的支持者，她的評估是，兩人在民間及黨內大概是旗鼓相當。

對兩大強棒是否會造成國民黨內分裂？盧秀燕認為，韓國瑜與郭台銘如果其中有人能脫穎而出，另一人也有可能是站在輔選的角度，所以得合則兩利、分則兩害，最後結果若是郭台銘話恭喜他，如果不是，他也會盡全力幫忙輔選，所以他們兩位「大人」應該都很有風度，會協調好，哪一位出線，另一位就會全力幫忙。

「合作有很多的方式，不一定是搭檔！」盧秀燕指出，他們兩人一定要合則兩利，分則兩害，民進黨現在正在上演初選的惡鬥，我們要謹記在心深以為戒。

中南部是否比較支持韓國瑜？北部比較偏向郭台銘，對未來發展的看法？盧秀燕強調，國民黨內所有同志及主持黨務的都要有智慧，不過，她覺得第一個公平最重要，第二個一樣能贏，因為他們兩位都有高度、有深度，都會是很 好的國家領導人。

盧秀燕說，總統候選人只能有一個，所以用公平的機制，找出能勝選的候選人，現在他們兩個現在看起來都有勝選機會，「這個是我們有點為難地方」，因為兩位都會勝選，所以制度公平很重要，也才能服眾。

針對支持初選與徵召議題，盧秀燕說，對於制度，比較沒有那麼僵硬，她比較彈性，只要好的國家領導人，方向正確，符合民意，能夠勝選，能夠脫穎而出這個比較重要。

(中時 )