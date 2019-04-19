台北市關渡宮董事長陳玉坤表示，期盼藉由研討會形式，讓媽祖信仰變成更有文化底蘊的美學。（吳堂靖攝）

台北市關渡宮與台北市立大學舉辦第一屆媽祖信仰國際學術研討會，19日於台北市立大學登場，本次以「信仰、文化、傳統、創新的交相匯」為題，邀請大陸、澳門、日本等地學者共同參與，關渡宮董事長陳玉坤表示，期盼藉由研討會形式，讓媽祖信仰變成更有文化底蘊的美學。

2019關渡宮媽祖信仰國際學術研討會今於台北市立大學舉辦，研究主軸分為歷史地理、文化藝術、社會傳播、宗教信仰等4部分，吸引眾多國內外學者與會，論文主題多元，含括籤譜探悉、醮典科儀、關渡宮數位媒體運用等，另也透過媽祖論壇及文化參訪，深入了解台灣信仰文化。

關渡宮董事長陳玉坤、台北市長柯文哲、台北市立大學校長戴遐齡均出席參與，陳玉坤表示，媽祖信仰在台灣歷史悠久，早期先民生存環境不佳，蟲害、瘟疫頻傳，透過迎請媽祖遶境緩解，也發展出超過百年的「迎請關渡媽」文化，成為北台灣的共同信仰之一。

陳玉坤表示，此次除了舉辦國際學術研討，也邀請各媽祖宮廟的執事及當地耆老進行分享，期盼藉此傳承傳統信仰文化，也對未來的文化發展提供建言。

柯文哲表示，關渡宮是北台灣很重要的信仰中心，同時推動教育、社會福利、文化藝術等發展，透過舉辦國際學術研討會，讓國內外學者發表意見，可說是種文化向上提升的表現。

(中時 )