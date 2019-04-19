中橫便道歷經418花蓮強震，多處路段掉落大小石塊，其中23.1處大量落石夾雜斷木佔據路面。（王文吉翻攝）

地震瞬間，巨石從山壁間掉落路面，就從駕駛面前滾落邊坡，相差不到5公尺，車內所有人一陣驚呼。（王文吉翻攝）

418花蓮強震，中橫公路多處路段落石不斷，地震發生後通訊軟體及臉書社團瘋傳「開車閃躲落石」行車紀錄器影片，驚險瞬間宛如電影情節，並有網友直指「中橫便道本來地質就很脆弱，最近少走為妙！」對此谷關工務段長呂正安澄清，該處路段位於中橫花蓮洛韶段，並非台中段的便道，請網友不要以訛傳訛。

「地震！還在搖！」行車紀錄器影片顯示，地震發生當時，男駕駛開車感到一陣天搖地動，方向盤嚴重搖晃，駕駛一度要將車暫停避車道。由於左側山壁落石不斷，駕駛趕緊加速前進，不到5秒鐘，1顆巨石隨即砸落路面，並迅速滾落變坡，幸好沒有砸中車輛。

418花蓮強震巨石猛砸，公路總局澄清非中橫便道。

遭遇驚險瞬間的駕駛將行車紀錄器影片上傳網路，隨即在各大臉書社團及通訊軟體群組瘋傳，網友紛紛表示，「好恐怖，媽祖生氣了」、「人生走馬燈轉了一遍」、「中橫便道本來落石就多」，網友們都對車主感到慶幸。

谷關工務段長呂正安澄清，該處路段位於中橫花蓮洛韶段，並非台中上谷關至德基間的便道。地震發生當時，梨山下行、谷關上行車隊均已離開便道，但第三區養護工程處正在便道內觀摩，因5.2K處邊坡掉落大小石塊，有8名人員一度受困，經緊急派員清除，人車均平安離開便道，並無受困或損傷。

呂正安表示，地震發生後，便道內所有工程全面暫停，派員清查發現便道內有10餘處路段掉落大小石塊，今日上午已清除完畢。考量接近周末人車較多，中午12點時段放行，也建議用路人，地震發生後短期內，如非必要儘量不要行駛。

中橫公路台8線貫穿中央山脈，西起台中市東勢區，東至花蓮太魯閣 ，全長187.797公里。其中上谷關至德基路段因921地震受損，至2011年完成便道整修，惟僅供梨山地區、公路沿線居民和工程人員等出入使用， 去年底開放公車行駛。

(中時 )