◎賴神怎辦？小英：2020總統就是我！

鴻海董事長郭台銘宣布參加國民黨總統初選，蔡英文總統今接受電台專訪被問到，郭曾和川普、習近平見面；總統說，「如果純粹只是企業經營者，沒有政治負擔，見面不是難事吧？」因為各國的領導人都希望有更多的投資在自己的國家。有了政治性角色，困難度是非常非常高的。

◎郭台銘震後勘察松仁路 柯P酸：他要選里長嗎？

昨花蓮發生強震，台北市一度傳出松仁路裂開，雖市府立刻澄清是修補路面的填縫膠劑所致，並沒有裂開，但甫宣布投入國民黨2020初選的鴻海董事長郭台銘，仍到現場「勘察」。對此，台北市長柯文哲今受訪時先是表示，郭台銘應該是該好路過該處，不是特地跑去，但接著也忍不住酸說「他要選里長嗎？」

◎國民黨2020誰出馬？周錫瑋給黨中央1周時間

關於國民黨2020總統候選人遲遲未有定論，前台北縣長周錫瑋19日表示，國民黨中央一定要思考好制度，要選出最強棒，不要將就制度，或因為制度造成最強棒無法出現，他給黨中央1周的時間，若無法處理，他將會親自邀約有意參選的，包括高雄市長韓國瑜一起坐下來談。

◎外籍人士酒後失控 與記者爆發拉扯

一名外籍人士凌晨與友人於超商外飲酒喧嘩，被民眾舉報。警方快打部隊到場處理，喝到爛醉的緬甸籍男子疑似語言不通，不願配合警方規勸遭上銬。其中一名韓裔美籍男子見記者拍攝，當場與記者爆發拉扯衝突，還扯壞攝影機零件。

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(中時電子報)