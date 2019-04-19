有鑑於區域情勢的動態發展以及國內政經情勢的變化與因應，總統府發言人林鶴明表示，總統今日決定聘請日本常業大學教授林成蔚出任國家安全會議諮詢委員，前勞動部次長施克和擔任總統府副秘書長。

林鶴明表示，林成蔚教授長年於日本執教，先後任教於日本北海道大學公共政策大學院、常葉大學法學部，不僅學養俱佳，更熟悉日本政情，人脈豐富，學術能力與實務經驗兼具。過去林成蔚教授擔任國家安全會議諮詢委員期間（2004至2008年），即主責對日溝通，實質促進台日關係的發展。

林說，日本是影響亞太安全與區域穩定的重要關鍵國家。面對中國持續改變台海現狀、美中貿易衝突與戰略競爭日趨激烈，台灣與日本在各面向的合作，是亞太區域和平穩定的重要關鍵。亦為雙方共同利益，總統希望能借重林成蔚教授豐富的歷練與經驗，隨時掌握東亞區域情勢動態，以因應未來國際、兩岸的政經變局，故此，特聘其為國家安全會議諮詢委員。

林鶴明表示，施克和具有豐富的中央與地方施政經驗，先後於雲林縣政府擔任建設處處長與副縣長，並於行政院林全院長時期，先後出任行政院副秘書長與行政院辦公室主任，熟悉國家政務運作。目前擔任勞動部次長一職，對於勞動政策議題的推行，具有充分的實務經驗。

林鶴明說，針對國內政經情勢的變化，為更有效強化總統幕僚能量，廣納各項議題的民意脈絡。施克和具有充分基層溝通經驗，對於勞工、農業與環境等議題熟悉，與NGO及各社團互動良好。

林說，總統也期待借重施克和過去豐富的中央與地方的行政經驗與政策溝通能力，強化與國內各界之互動，以因應政經情勢的變化與發展，特聘為總統府副秘書長，協助總統府相關業務的推展。

相關人員簡歷

林成蔚

● 學歷：日本東京大學大學院總合文化研究科國際關係論碩士、博士（政治學）

● 經歷：國家安全會議諮詢委員、日本北海道大學公共政策大學院副教授╱教授、日本常葉大學法學部教授

施克和

● 學歷：國立台灣大學政治系畢業、倫敦政經學院區域與都市規畫碩士、倫敦大學帝國理工學院企業管理碩士

● 經歷：雲林縣政府建設處處長、雲林縣副縣長、行政院政務副秘書長、行政院院長辦公室主任、勞動部政務次長

(中時 )