子瑜美艷轉大人 放風酥胸辣露背 11:552019/04/19 中時電子報 周郁蘋 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 周子瑜身穿露背洋裝，展現成熟美。（圖／取材自TWICE臉書（圖左）、WithYu周子瑜中文首站微博） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 子瑜身穿露肚裝，放風她的招牌蠻腰。（圖／取材自TWICE臉書） 19歲台灣女孩周子瑜在韓國以女團TWICE出道，子瑜以甜美顏值和超強親和力，獲得不少粉絲支持，人氣很夯的TWICE近日則登上國際時尚雜誌《allure》韓文版，其中，子瑜「轉大人」的美豔造型更是展現她各種迷人風情。 周子瑜一改過去稚氣俏皮女孩風格，穿上胸前開深V的酒紅色漆皮細肩帶洋裝，子瑜一個轉身大方秀出背部線條，成熟又不失優雅，然而除了性感風之外，周子瑜也身穿灰色格紋露肚褲裝，放風她的招牌小蠻腰和一雙長腿，展現青春甜美。 (中時電子報) #周子瑜 #子瑜 也許您會感興趣 推薦閱讀 子瑜穿小可愛奮力一跳 下個畫面驚呆粉絲 00:472019/03/17 青春無敵！子瑜辣穿小背心 手一舉白嫩蠻腰現形 16:092019/03/26 子瑜曬6連拍「飯店的燈很滿意」 07:552019/04/08 子瑜陷低潮 發長文分享「現在終於可以說出」 18:202019/04/11 娛樂熱門新聞 Nono偷拍鮪魚死不認錯！小鐘爆氣當證人：人在做天在看 - 娛樂 郭董表態選總統 她點出若當選恐裁掉這兩項 - 娛樂 許志安激戰黃心穎又有影片流出 網狠酸：安心上床 - 娛樂 狠打臉辜莞允！小鐘爆氣力挺鮪魚：證據都在這 - Styletc 樂時尚 鄭秀文原諒許志安 昔挺偷吃女友的男星這樣說... - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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