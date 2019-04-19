子瑜身穿露肚裝，放風她的招牌蠻腰。（圖／取材自TWICE臉書）

19歲台灣女孩周子瑜在韓國以女團TWICE出道，子瑜以甜美顏值和超強親和力，獲得不少粉絲支持，人氣很夯的TWICE近日則登上國際時尚雜誌《allure》韓文版，其中，子瑜「轉大人」的美豔造型更是展現她各種迷人風情。

周子瑜一改過去稚氣俏皮女孩風格，穿上胸前開深V的酒紅色漆皮細肩帶洋裝，子瑜一個轉身大方秀出背部線條，成熟又不失優雅，然而除了性感風之外，周子瑜也身穿灰色格紋露肚褲裝，放風她的招牌小蠻腰和一雙長腿，展現青春甜美。

(中時電子報)