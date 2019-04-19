創作歌手黃乙真專輯唱片「真的（NO Fake）」中的歌曲「帥到分手」，被知名藝人周湯豪與環球音樂公司認為涉嫌抄襲，於是向台地檢署提告黃乙真及紫色木箱音樂違反著作權法，北檢偵查後，認為歌詞只有「帥到分手」4個字一樣，並非剽竊後偽裝並非剽竊後偽裝成自己創作，屬合理使用，不構成侵權，將黃乙真及紫色木箱音樂負責人喻文昌不起訴。

2016年周湯豪的專輯「REAL」，其中主打歌「帥到分手」讓他爆紅。黃乙真在2018年發行新專輯「真的（NO Fake）」，其中一首帥到分手（Handsome Break Up？），歌詞「帥到分手，都是自圓其說，買車薪水就夠多，到餐廳錢就不夠」，讓環球音樂公司指控這首歌的歌名、旋律相同，涉嫌抄襲。

承辦檢察官聆聽比對，認為2歌曲風不同，歌詞只有「帥到分手」4個字一樣，相對應的旋律差了一個音符，黃女歌詞是質疑或批判「帥到分手」的概念，並非剽竊後偽裝並非剽竊後偽裝成自己創作，屬合理使用，不構成侵權，因此不起訴處分。

(中時 )