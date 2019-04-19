賴姓男子向何姓房東在中市租屋，租約到期不久，何託人到場查訪，赫然發現賴姓房客以塑膠袋套頭自殺，死在屋內。房東以賴男自殺導致凶宅房價折半，向賴男的租約連帶保證人及財產繼承人請求損害賠償300萬元，一審法官以連帶保證人並非親簽，無法證明授權代簽，且賴母已拋棄繼承等理由，判決駁回。仍可上訴。

判決書指出，賴姓男子向何姓屋主承租位於台中市西屯上明二街某棟大樓的房屋，賴男在2017年7月16日與仲介公司劉姓業務人員兩人在大樓管理室簽約，賴男在連帶保證人欄位，簽下他胞兄弟名字，租期2017年7月20日到2018年7月19日，月租金1萬5千元。

豈料，賴男在租約到期前，在屋內以塑膠袋套頭窒息死亡，何姓屋主在2018年7月24日託人到租屋查訪，赫然發現賴男已死在屋內。

何姓房東以租屋人賴男應負善良管理人責任，他的自殺行為導致房屋成為凶宅，造成出租困難，也難遷入居住，卻要持續負擔房貸，權益嚴重受損。

出事房屋位居市中心，商業發達、交通便利，附近房屋交易價格每坪約在18萬元至20萬元之間，以單價18萬估算，房屋總價約為500萬元。何姓屋主將房屋委託仲介出售，卻因是凶宅，出售房價砍半僅剩250萬元。

何姓屋主以房屋交易價格損失約250萬元、精神損失50萬元，向賴男的租約連帶保證人及賴母提出民事訴訟，請求損害賠償300萬元。

連帶保證人賴男的胞兄弟則抗辯，對賴男租屋簽約一事並不知情，不知何人替他簽名；賴母則指稱，已拋棄繼承，並以書面向法院陳報。

法官以證人劉姓仲介業務員，指證租屋契約的連帶保證人欄位是賴男所簽，且劉也未以電話等方式向對方確認是否授權由賴男代簽，屋主也未提出其他有利證據，加上賴母已拋棄繼承，何姓屋主向兩人請求賠償無據，而判決駁回。

(中時 )