去年「愛家公投」第10案「婚姻定義公投」通過後，藍委黃昭順委員今（19）日提案，在民法中新增「婚姻應限定在一男一女之結合」草案，獲各黨派委員連署。下一代幸福聯盟呼籲，這是第1個通過的立法原則創制公投案，立委應依人民的意志立法。

黃昭順表示，此次法案連署跨越各黨派的20位委員連署，草案內容為《民法972條》新增第2項，「婚姻，應限定在一男一女之結合。」，修法後除了原本的「婚約，應由男女當事人自行訂定。」的規定，將更清楚載明民法婚姻規定為一男一女的結合，以落實去年愛家公投第十案結果。

幸福盟理事長曾獻瑩指出，此次提出的草案內容與公投主文一致，且於民法中增訂條文，符合公投意旨。依《公投法》第30條規定「經創制之立法原則，立法機關不得變更。」立法委員不應依個人喜惡，反對依公投結果修法的提案。

曾獻瑩請全民睜大眼睛，看到底是那些委員「偷走」人民的公投結果。幸福盟也將公布這些反對《民法》新增「婚姻是一男一女結合」的委員名單，並呼籲委員珍惜人民的公投結果。

幸福盟表示，法案提出後，希望立法院逕付二讀，並於5月24日前三讀通過。雖然《民法》現行規定已經限定在一男一女，但經過此次修法，可更清楚載明民法婚姻規定。而同性共同生活相關規定另以專法制定，也是全民公投的共識，盼立委落實愛家公投的結果。

對此，挺同的婚姻平權大平台表示，反同團體一反過去「反修民法972」的主張，透過藍委黃昭順提出違憲的「民法第972條」修正草案；國民黨團在今日立法院會中，更協助提出程序提案，要求逕付二讀。對於違憲提案出現在國會殿堂，婚姻平台感到憤怒；對於國民黨團及在逕付二讀提案投下贊成票的委員，無視自身憲法機關職責的行為，也要表達強烈的不滿與譴責。

(中時 )