泰國渡假盛地普吉島附近的海上蓋了一間小屋，美國籍男子查德（Chad Andrew Elwartowski）與泰國籍妻子娜迪雅（Nadia） ，曾在這間海上屋生活數周，不料2人卻被泰國海軍指控侵犯國家主權，恐面臨死刑或終身監禁。

住過「海上屋」惹禍上身的查德與娜迪雅。（圖／翻攝自臉書／Chad Elwartowski）

據泰媒《曼谷郵報》與法新社報導，這座「海上小屋」位在普吉島離岸約12海里（約22公里）處，泰國當局最近一周才發現這間小屋，據一名海軍指揮官表示，查德與娜迪雅已觸犯泰國刑法第119條，影響泰國領土主權完整。

查德澄清表示，這棟海上小屋不是他們夫妻蓋的，只是住過幾周。據了解，這座小屋是「海洋家園」（Seasteading）倡議運動的產物，該團體主張在國際水域建造小屋，可不受國家法律約束。

「海洋家園」的海洋建築商（Ocean Builders）公司發表聲明表示，小屋位置在國際水域，實屬合法。

(中時電子報)