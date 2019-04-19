前台北縣長周錫瑋認為應取消前總統陳水扁保外就醫資格，發起把「阿扁關回去」連署活動，周錫瑋今（19日）與10個社團成員一起舉行記者會。（葉書宏攝）

前台北縣長周錫瑋認為應取消前總統陳水扁保外就醫資格，發起把「阿扁關回去」連署活動，周錫瑋今（19日）與10個社團成員一起舉行記者會。（葉書宏攝）

前台北縣長周錫瑋認為應取消前總統陳水扁保外就醫資格，發起把「阿扁關回去」連署活動，周錫瑋今（19日）與10個社團成員一起舉行記者會。（葉書宏攝）

前台北縣長周錫瑋認為應取消前總統陳水扁保外就醫資格，發起把「阿扁關回去」連署活動，周錫瑋今（19日）與10個社團成員一起舉行記者會。（葉書宏攝）

前台北縣長周錫瑋認為應取消前總統陳水扁保外就醫資格，發起把「阿扁關回去」連署活動，周錫瑋今（19日）與10個社團成員一起舉行記者會，他痛批，阿扁最好的演員、最大的騙子，要抗爭到底，全台街頭見。

周錫瑋與大陳島鄉情文化促進會全台聯合會、藍天行動聯盟、中華民族團結協會、中華復興黨、中華民國退伍軍人權益促進會、退警協會、拔菜司令、108將、台灣警察公會、忠義同志會等成員一起舉行記者會。

周錫瑋表示，推出連署活動後，在全台如火如荼進行、連署站持續增加，陳水扁5月9日將到台北市演講，他可以如此健康、如此違反保外就醫規定，扁公然說謊，和美女拍照時手就不抖了，一下左手抖、一下右手抖，想要請問法務部矯正署的醫師判定扁恢復健康了嗎？「有美女、有歌唱時，就不抖了！」

周錫瑋表示，扁的行為令人啼笑皆非，身體健康非常好，比一般人還要健康，法務部不敢把陳水扁關回去，就是總統蔡英文不讓法務部如此，部長現在都躲避不跟立法委員見面，蔡總統為何一定要讓阿扁保外就醫，包庇一個貪汙的總統，「一定會抗爭到底、我們街頭見。」

周錫瑋指出，法務部長應該清楚說清楚，阿扁是否有違反保外就醫規定，阿扁可能會製造出讓人同情的畫面，他是最好的演員、最大的騙子。

他痛批，蔡總統違背人民對司法公正的要求。預計在6月底前超過20萬連署，希望人數越來越多，光連署可能不夠，民進黨正組一個貪汙的總統級聯盟。

(中時 )