針對美國先前控告中國大陸部分農產品關稅配額措施違反承諾一案，世界貿易組織18日裁決美方獲勝，認為北京處理美國米、玉米和小麥的關稅配額並不公平，且未逹成「根據透明、可預測及公平的基礎」的承諾，這也是近期WTO在處理有關美中農業爭端中，連二次判決美獲勝。

綜合外電報導，此案由美國前總統歐巴馬政府在2016年底提出，當時美方指控中國大陸違反世貿規則，對美國米、麥和玉米等穀物實施關稅配額（TRQ），未逹成2001年加入世貿組織時承諾的「根據透明、可預測及公平的基礎」執行，以致阻礙了關稅配額應達到的數量，打擊美國農業出口。

華府當時估計，若正確使用關稅配額制，美國上述穀物可多出口約35億美元（約台幣825億元），指控北京違背國際貿易規定之下的承諾。不過，專家小組指出，在關稅配額制方面，美國也未提出證明，中國大陸已違反關稅暨貿易總協定（GATT）下的公告義務。

關稅配額制是指進口國允許特定進口貨物在限定的進口額度內，課較低的配額內關稅稅率，額度外的進口則採較高配額外稅率。這項判決是美中農產品貿易爭議在WTO連二次獲勝。今年2月，世貿組織裁定中國大陸不公平地對大陸穀物生產者提供補貼。

雖然這項農產品爭議的提出時美中貿易戰尚未開打，但今日的判決讓美方對中的貿易談判信心大增。美方貿易談判代表萊特海澤（Robert Lighthizer）發表聲明表示，「美國再次取得了勝利，並證明了總統川普的決心，將採取一切必要措施，確保農民享有自由公平的貿易」。

針對這項裁決，美中雙方最多在60天內得提出上訴。

(中時電子報)