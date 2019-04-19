去年颱風降雨不如預期，經濟部災害緊急應變小組日前曾將新竹水情調整為綠燈，並實施離峰時段減壓供水，籲大家節約用。不過今（19日）水利署與相關單位調查後，新竹地區寶山-寶山第二水庫蓄水率已達8成以上，水情獲得紓解，決定新竹地區水情燈號由水情稍緊的綠燈調整為水情正常，高雄地區高屏溪川流水變化大，仍需審慎關注，維持水情稍緊綠燈。

經濟部表示，旱災應變作為在各部會、地方政府、水利會及水庫管理單位共同努力節水調配下已收成效，春耕插秧也已順利完成供灌，達成行政院蘇院長院會提示滿足春耕農民需求目標，感謝各單位合作努力。雖水情已有改善，因應降雨不確定性以及農業稻作抽穗期供水需求大，請各單位持續配合落實各項整備應變及節水措施，並以6月底前維持民生產業穩定供水及一期稻作順利供灌為努力目標。

水利署指出，自去(107)年颱風降雨不如預期，各單位提前於8月起展開應變作為，召開各級水情會議合計達45次，透過水庫總量管制、自來水常態減壓、產業自主節水及農業加強灌溉管理，迄今節省水量約6.3億噸，並與農田水利會合作強化灌溉用水效率，各地灌區已順利完成春耕插秧；另外，也視天候條件啟動10次人工增雨作業(含空軍空中人工增雨2次及高空焰彈1次），在各單位的共同合作下，所採取各項應變措施已有具體成效，後續仍將持續各項整備應變及節水措施，審慎因應氣候變遷下防汛抗旱的挑戰。

108年4月19日水情燈號。（水利署提供）

(中時電子報)