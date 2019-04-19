南科管理局委託成大航太系研發無人機群飛技術，組成台灣最大的無人機團隊，26日晚間6時30分趁媽祖誕辰前夕，在安南區正統土城鹿耳門聖母廟廣場前進行成軍後的首場燈光秀表演，百架無人機將把夜空當畫布，展示各種圖形，其中包括兩組媽祖像外貌，倍受信徒期待。

「南科智慧機器人自造基地」培育的無人機團隊由成大航太系組成，去年底成軍，發展百架無人機群飛技術，是台灣最大型的無人機群飛團隊，經過數月訓練，百架無人機26日晚上將在聖母廟前演出。

百架無人機在夜空中每秒的排列組合，都經過精密計算，26日將有媽祖就出現在聖母廟大殿上空，一會兒以Q版的可愛形象現身，接著又以莊嚴慈藹的側面俯瞰眾生，儼如媽祖顯靈的特效。

聖母廟表示，26日晚上搭配廟方舉辦的星光夜跑開跑，無人機燈光秀將有飛龍、TAIWAN、燕鴴、壽桃、天燈、鯨魚、虱目魚、媽祖等各式炫麗的圖型，其中高空現身的媽祖像最受期待。

南科智慧機器人自造基地無人機團隊表示，無人機群飛技術經過精密設定，能顯示各種圖案，在台灣可取代煙火，相當環保，具有商業發展價值，操作者又能成為社會新興職業，發展產業生態鏈。國外率先自組團隊發展無人機群飛技術，已可大規模起飛，台灣雖有跟進發展，卻多屬50台以內的小規模團隊。

因此，南科管理局委託成大航太系組成台灣最大規模的無人機群飛團隊，已完成初步訓練，原訂元宵節在聖母廟作小規模表演，卻因為當天民眾搶拍煙火秀，出動太多空拍機干擾，取消演出。26日的燈光秀成為台灣最大無人機團隊的首場表演。

(中時 )