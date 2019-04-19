「吳韓會」有譜？ 吳今電台專訪 最新回應！

國民黨主席吳敦義19日接受電台專訪，對於國民黨總統參選人的提名辦法表示，將進行黨內初選，並徵招高雄市長韓國瑜加入初選，但會尊重韓國瑜的個人意願。 （鄭任南攝）

國民黨內總統初選，除了檯面上可能的「太陽」，以及呼聲高的高雄市長韓國瑜，如今鴻海董事長郭台銘也表態參與初選。黨主席吳敦義今接受廣播專訪表示，原先規劃應該不會有改變，先前就考慮「徵召」有三個模式，其中第三個可以考量，就是他（指韓國瑜）不太方便主動爭取總統初選，但給予徵召，由黨中央正式要求參與黨的初選機制，跟其他有意願者一同參加初選，比較公道。

面對主持人詢問，無論是否有郭台銘投入初選，心中規劃仍是加入「徵召」選項的初選模式？吳敦義表示，因為覺得這就是不傷黨的立場，但同時又能將「有點不方便主動參與初選」者，用全黨名義徵召他參加初選，這樣比較好、不失公平，又是被動徵召、「特邀」他參加初選。

他也說，郭台銘日前在媽祖廟表達要參加總統初選意願，當天也稱一定是參加初選，且光明磊落，若初選勝出就代表國民黨參選，沒勝出也會全力幫黨出線的總統提名候選人。

至於是否會再與檯面上可能的參選者及有意參選者會面？吳敦義表示，自己4月10日正式表白沒意願參選總統時，立場就更明白、客觀、堅定，當然應該跟黨內已經表態有意願者，包含前立法院長王金平、前新北市長朱立倫、前台北縣長周錫瑋，以及可能還在思考中的高雄市長韓國瑜會面，另還有郭台銘，而既然自己脫離競選總統初選的圈子，就比較能客觀，不會裁判兼選手。

會後面對媒體詢問如今是否定調「特邀」韓國瑜參加初選？吳敦義則說，現在還在商量中，因為要先跟已經有表態參選者，包含朱立倫、王金平、周錫瑋及韓國瑜、郭台銘，應該安排時間跟他們會晤，且韓國瑜訪美回來後，也主動說希望能趕快碰頭，先前也講過一定會碰頭，所以會先個別商量。

至於若韓國瑜沒參選意願，是否仍會徵召他參與初選？吳敦義表示「那要好好商量看看，不可能勉強他」，若韓不選，就是徵召他來參加初選機制，他也不願意，這有什麼辦法？選舉就是一定要有意願才行，「不管是主動或被動，都是要有基本意願才行，若完全沒有意願，不可能去勉強他的。」

吳敦義也強調，無論朝哪個方向走，只要公平、無私就好，藉此找出最有機會勝選者，就是品德、操守、能力、經驗都比較完美一點，又有最大獲勝機會，就是大家希望的人選。

(中時電子報)