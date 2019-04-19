發生在本月7日的信義區象山劫走情侶700元案的王姓涉嫌人，最初檢警比對現場菸頭DNA將他傳喚到案，因證據不足請回，不過，警方由監視器畫面及被劫情侶皮包發現王男指紋，台北地檢署發出拘票由信義分局警方將王拘提到案。

本月7日晚間9點多，21歲華姓男大生帶著20歲陳姓女友，到象山觀景台附近欣賞信義區夜景時，突遭年紀約50多歲身穿風衣、戴口罩的中年男子靠近，該名男子隨即拿出預藏的水果刀，要脅情侶倆拿錢出來，還嗆「不給錢就要被捅」，情侶倆擔心出意外，華男交出身上的400元、陳女也交出300元，中年男得手700元便下山離去。

本月7日的信義區象山劫走情侶700元案的王姓涉嫌人，經台北地檢署發出拘票由信義分局警方將王拘提到案，

本月7日晚間9點多，21歲華姓男大生帶著20歲陳姓女友，到象山觀景台附近欣賞信義區夜景時，突遭年紀約50多歲身穿風衣、戴口罩的中年男子靠近，該名男子隨即拿出預藏的水果刀，要脅情侶倆拿錢出來，還嗆「不給錢就要被捅」，情侶倆擔心出意外，華男交出身上的400元、陳女也交出300元，中年男得手700元便下山離去。

檢警於9日依現場遺留菸頭上的DNA發現王男涉案，曾傳喚王男到案，因證據不足當時將王男請回，警方由監視器畫面及被劫情侶皮包發現王男指紋，北檢於是發出拘票，將王男拘提到案後移送北檢複訊。

(中時 )