北市動物救援勤務中心15日接獲通報貓咪救援案件，私闖民宅的貓咪因為頭部卡在鐵窗縫隙而受困，動彈不得，還露出超哀怨的表情，令人哭笑不得，經屋主同意後，救援隊使用大力剪將鐵窗剪斷，順利協助貓咪脫身。

北市動保處接獲熱心民眾通報，有貓咪卡在民宅鐵窗上進退不得，表情超無奈，熱心民眾還先行提供梯子供貓咪倚靠，徵得屋主同意後，使用大力剪將鐵窗剪斷，成功將貓咪帶回動物之家，虎斑貓目前健康狀況良好，僅頸部有一些紅腫瘀痕。

北市動保處表示，虎斑貓調皮活潑，面對陌生環境還有些緊張，如果家裡想養隻可愛的貓咪，歡迎到北市動物之家帶牠回家吧！

北市動保處呼籲，春天是動物出沒、育雛繁殖的高峰期，動物習性喜歡鑽到狹窄或隱蔽角落棲息，市民朋友可以養成開車前看看車底、拍打引擎蓋提醒動物離開的習慣，若發現任何動物需要救援，請立即撥打北市動保處動物救援專線02-8791-3064～5或1999市民熱線通報。

(中時 )