鴻海董事長郭台銘宣布投入國民黨總統黨內初選，身為民進黨總統初選協調五人小組之一的桃園市長鄭文燦19日聽聞「吳郭瑜連線」，驚訝道：「王跟朱不見了啊？」笑說：「吳郭魚取代太陽餅啦！因為太陽餅只能當伴手禮，吳郭魚抗汙性跟韌性比較強！」

面對記者提問「蔡賴會」，鄭文燦說，蔡賴二會現在還沒有討論，下禮拜才要開小組，話鋒一轉笑說：「現在不是都在講郭台銘？」他表示，鴻海是一個企業帝國，能有這麼高的成就，董事長郭台銘在企業領導的能力不用懷疑，他也有豐富的跟中國、美國談判交涉經驗，但「國政的治理跟企業治理還是不一樣」郭董未來如果在國民黨的初選勝出，必須證明自己是一個好的國政領導者，直言：「從企業到國政有個門檻！」但郭董在企業治理領導上、鴻海企業的形成，在在證明他是一個有能力的企業家。

鄭文燦也說，未來在選舉過程當中，所有問題都要攤在陽光下，被檢驗、討論。他認為郭台銘是個謀定而後動的人，參選並非突然決定的，相信種種問題他都想過、而且準備很久，包括財產申報信託問題、政治經濟立場、如何建立規範、適當劃分等，他應該有完整的說法，在未來過程當中會提出來。

面對郭台銘殺出、民進黨內是否鬆一口氣？鄭文燦否認，他表示，明年的2020總統大選對民進黨陣營是一個非常重要的挑戰，不論對手是郭台銘或韓國瑜，這個挑戰都是要非常認真面對的。提到吳敦義、郭台銘和韓國瑜的「吳郭瑜連線」，他也笑言王跟朱兩個太陽不見了：「吳郭魚取代太陽餅啦！」因為太陽餅只能當伴手禮，吳郭魚比較有抗汙性、韌性比較強。

(中時 )