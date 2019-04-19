走了鎂光燈聚焦的吳音寧來了個安靜的翁震炘，大家就不批評了？雲林菜農林佳新表示，不是這樣！其實北農總經理從來都不是很重要的位置，對多數農民來說，誰來做其實都差不了多少，只是當初韓國瑜之後是吳音寧，大家放一樣的標準檢視才發現，真是不能看。

林佳新在臉書以《一個消失的台北農產公司》為主題發文，做了以上表示。他並說，其實北農真正影響農民的是常董與董事結構，改變了嗎？最大水果盤商（他一個人買的貨 是北農2~19名加起來的總合）依然穩坐常董一職，內行人就知道常董在北農的地位能影響的程度到哪，這才是真正問題，可民進黨依然把這席官股常董給了盤商，叫這些送拍賣的果農情何以堪。

他指出，盤商以低價購入為最大原則，農民以高賣為最高希望，正常市場交易，到貨量與買氣決定價格，但你還相信這市場真是正常拍賣市場？一個公司在北農拍賣場買水果真的能完全做到產銷履歷跟用藥安全嗎？還是買完了都送化檢機構再送給消費者使用？內行人都知道這怎麼看都怪怪的。

(中時電子報)