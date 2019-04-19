空氣盒子為空汙把關！台中市府防制空汙，也讓空氣品質數據更公開透明，今年將與環保署合作，在工廠、學校及公共場所等人口密集區增加350個「微型感測器」布點，使鄰近感測器100至300公尺民眾快速掌握空氣品質即時參考數據，以利進行相關防護及準備。
環保局表示，台中市2017年已布建511個微型感測器，設置數量領先其他縣市，但為使民眾獲得更多元數據，今年將與環保署合辦「台中市空氣品質感測物聯網布建計畫」，預定年底優先於工廠、學校及公共場所等人口密集區增加350個「微型感測器」布點，以利鄰近感測器100至300公尺民眾快速掌握空氣品質即時參考數據。
環保局長吳志超強調，已安裝的微型感測器，主要安裝於工業區週邊地區，做為汙染稽查的輔助工具，並透過大數據分析，鎖定有汙染之虞的源頭加強深度稽查，揪出違規廠家。
微型感測器設置經嚴謹比對及品保品管措施，數據品質有保障，今年完成增設350個微型感測器後，台中市的微型感測器數量將達861個，可提供更多元數據，讓民眾可迅速取得最即時空氣品質資訊，及早進行相關防護及準備。
(中時 )
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