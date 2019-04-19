結合觀光、鐵道、路跑的第四屆新北市鐵道馬拉松接力賽，將在21日在福隆遊客中心開跑，新北市議員平時在議會監督市政也組成三隊參加，連台北市議員也首度報隊參加，要在後天一決高下。

新北市觀光旅遊局表示，「新北市鐵道馬拉松接力賽」去年有2隊議員參加，今年則擴大成軍3隊，上午的誓師起跑大會，包括憲兵班長退伍的李余典、林裔綺、生了四個小孩的洪佳君、林國春、林銘仁以及戴瑋姍等不分藍綠議員，共同舉起象徵接力聖物的復刻版鐵道環。

觀旅局指出，今年的鐵道馬共有約500位打扮成各種裝扮的變裝選手，也有不少企業老闆，主動替員工報名參加，像是百億企業聯發科、伊雲谷等，不只鼓勵同仁發揮合作精神，更期許共同拚出最佳健康指標。

觀旅局說，這場高人氣賽事無論是沿線風景、賽制設計堪稱全台僅有，今年的報名人數更創下歷史新高，報名額滿的速度更是歷年最快，其中設計師精心巧思，在豬年設計一款「豬隊友」完賽毛巾，也為工作人員設計一件「神助攻」工作服。「若要跑得快，就一個人跑；若要跑得遠，就一群人跑」也成為了這場賽事最到位的精神象徵！

今年的鐵道馬，也再次與日本西武鐵道聯手，除了連續四年參加的跑友，可以追齊「滿貫」獎牌外，西武鐵道也加贈四年都來追火車的追粉們，一只限定版保冷袋，眾多追友無不飲恨，

觀旅局長張其強指出，希望這樣非競技類型的路跑賽事，不但跑出健康，也能為在地跑出更多商機，將提供每位選手「在地消費抵用券」70元，鼓勵大家跑完以後，能在地多多消費，尤其貢寮及雙溪是新北市政府劃定的空氣品質淨區、北台灣旅跑聖地，也是侯市長「青春山海線」觀光重要景點之一，跑友們可以多利用跑完後在貢寮、雙溪旅遊，大啖來自東北角的珍珠－貢寮鮑等特色海鮮料理，更可以搭配春遊方案，住宿享折扣。

(中時 )