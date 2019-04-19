大陸影像公司「視覺中國」日前因黑洞、大陸國旗、大陸國徽等圖片的版權問題，廣受社會批評，18日更因此被罰款30萬元（人民幣，下同，約138萬新台幣）。對此，視覺中國18日在官方微博發布道歉聲明稱，對行業風氣造成了不良影響，「為此，我們向各方誠摯道歉」。

深圳證券交易所18日晚間指出，據天津市網信辦調查，漢華易美天津在通過運營視覺中國網站過程中，對用戶發布的訊息未盡到安全管理義務，沒有即時發現和處置用戶發布的違法內容，決定給予漢華易美天津罰款30萬元的行政處罰。

隨後，視覺中國在微博上表示，過深刻反省，認識到自身企業社會責任意識薄弱，在產品服務和版權保護工作中存在著突出的管理問題，對行業風氣造成了不良影響，「為此，我們向各方誠摯道歉」。

視覺中國聲明指出，成立近20年來，作為一個平台企業，視覺中國一直在探索適應市場需求的版權服務模式，以滿足內容創作者和使用者日益增長且不斷變化的需求。

聲明強調，這次事件教訓深刻，將以此為契機，切實履行平台公司的主體責任，規範版權管理，提高平台經營的透明度，與各界共同促進健康良性的行業生態。

聲明承諾，將嚴格遵循國家有關法律法規的規定，對平台內容和產品服務進行全面篩查，確保權屬標示清晰明確，授權機制合法合規；建立符合大陸市場的版權保護模式。

聲明表示，視覺中國將在大陸國家版權主管部門的指導下，積極參與相關維護網路安型的專項行動，尊重行業內利益攸關方的訴求，共建合規、合理、合情的產品服務定價和版權保護工作流程，並主動接受監督。

聲明最後指出，視覺中國將進一步加強與主管部門、行業協會和業內專家的定期溝通，共同探索符合大陸市場需求的圖片版權確權、授權、保護和爭議解決機制；為內容創作者提供更加專業透明的服務，保護和激勵內容創作者創作出更多的優秀作品。

(旺報 )