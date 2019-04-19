漫威電影《復仇者聯盟：終局之戰》（陸譯《復仇者聯盟4》）24日將在大陸上映，票房被外界看好，4月12日開啟預售至今，亂象叢生，傳出影院集體以增加服務費、炒高票價方式「偷票房」，被民眾罵翻。

大陸國家電影局4月18日緊急發通知，要求深夜12點以前完成整改，除了已註冊的VIP廳之外，普通影廳（含IMAX等）只能收10％的服務費，VIP廳的服務費不能高於30％。

通知還明確指出有違規的電影院必須「逐日逐廳逐場」恢復服務費，才能確保《復聯4》的影片密鑰正常供應，換言之，不按規定調降服務費，恐怕不能播映《復聯4》。

資料顯示，《復聯4》的票價創新高，《復聯3》貴71％，普遍上漲50％，還傳出24日首映零點場最高1000元（人民幣，下同，，約新台幣4600元）。業者稱北上廣等一線城市普遍300元、400元，二線城市200元上下，但高票價是因影院服務費灌水，舉例來說，500元的票，350元是服務費，45元的門票，更只有5元上報，以致點映及預售雖達4.04億元，但實際的分帳票房不如預期

(旺報 )