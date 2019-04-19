立委陳玉珍17日邀集金門縣政府、防檢局，研商是否放寬豬肉產品管制品項。對此，行政院農業委員會動植物防疫檢疫局今（19）日表示，此事因涉及到多項品項與作法，仍需進一步討論，因此尚未定案。

立委陳玉珍17日邀集金門縣政府及防檢局代表，針對金門縣海漂豬隻檢出非洲豬瘟陽性案例的後續處置措施，進行意見交流。

會中金門縣政府提出，對於發現海漂豬隻後，擬超前部署，立即對發現地周邊半徑3公里內豬場進行移動管制及臨床檢查，若海漂豬檢測非洲豬瘟病毒核酸為陰性時，則立即解除豬場管制；若海漂豬檢測非洲豬瘟病毒核酸為陽性時，該等豬場立即採樣送檢，並由農委會公告金門縣豬肉產品管制輸臺措施，至豬場檢驗非洲豬瘟核酸檢驗結果為陰性，且自海漂豬發現日起算管制至少7天以上，始得解除金門縣豬肉產品輸臺管制。

另外，會中金門縣政府代表亦提到，公告金門縣豬肉產品輸臺管制期間，目前僅由金門縣政府提出並經防檢局查核通過的肉品加工廠生產之豬肉產品（均經高溫蒸煮）得以輸臺，是否可研議再放寬豬肉產品的品項。

對此，防檢局強調，此事因涉及到做法及範圍，仍需進一步評估，尚屬討論階段，並未定案。

防檢局補充，各項防疫工作除需持續秉持科學精神進行規劃與推動，亦需充分與利害關係人進行溝通，防檢局感謝立委陳玉珍召開會議讓該局與金門縣政府進行意見交流，亦藉此精進各項防疫作為，確保整體產業安全。

(旺報 )