4月23日是中共解放軍海軍建軍70周年，中共黨媒《環球時報》今天刊出鷹派解放軍海軍少將楊毅一則題為〈建設一支與中國角色相稱的強大海軍〉文章指出，解放軍海軍在「反台獨」軍事鬥爭準備牽引下，實現了海上作戰能力的躍升。此外，一支強大的藍水海軍有兩個關鍵詞。一是「遠洋機動」，世界上沒有任何大陸達不到而形成的「禁區」；二是「區域制海」，在事關大陸核心利益的海域，不允許任何國家「舞槍弄棒」。

百度百科介紹，海軍少將楊毅是國防大學教授，大陸國防大學戰略研究所前所長，歷任海軍司令部辦公室副主任、駐美大使館海軍武官等要職，是海軍鷹派代表之一。

楊毅強調，改革開放之後，隨著國家利益的不斷拓展與國家工業、科技和財力的增強，大陸海軍戰略調整為「近海防禦」，主要作戰艦艇實現了以自力更生為主、技術引進為輔的布局。在上世紀90年代中期，台灣內部台獨勢力逐漸坐大，外部勢力干涉台灣事務增強的背景下，解放軍海軍在「反台獨」軍事鬥爭準備牽引下，實現了海上作戰能力的躍升。

文章稱，當前，大陸進入了「由大到強」的新時期，機遇前所未有，挑戰也前所未有。周邊安全環境，特別是海洋方向的安全環境日趨嚴峻。美國加大了在大陸周邊的軍事存在，部署了最先進的艦艇和飛機，不斷地以所謂「航行自由」的名義，挑戰大陸的領土完整與主權尊嚴。另外，美國還經常派遣飛機和艦艇對大陸進行「抵近偵察」，嚴重威脅到大陸的安全利益與發展利益。

楊毅認為，國家的發展與安全利益呼喚一支強大的藍水海軍，這其中有兩個關鍵字。一是「遠洋機動」，即大陸的海上力量應該具備在世界上任何一片海域機動的能力，沒有任何因為大陸的能力達不到而形成的「禁區」。二是「區域制海」，意味著在事關大陸核心利益的海域，不允許任何國家「舞槍弄棒」，並確保事關大陸經濟安全的航道安全暢通。

文章表示，大陸是世界海洋和平的捍衛者。長期以來，一直堅持和平發展道路，奉行防禦性軍事戰略。不但要保護國家發展利益與安全利益，同時也要為地區和全球的和平、穩定、繁榮做出貢獻。

文章分析，到本世紀中葉，大陸海軍將建設成世界一流的海上力量，但絕不走「國強必霸」老路，絕不奉行「炮艦外交」政策。願意同一切願意與大陸合作的國家海上力量協作，為保衛世界和平，為維護世界海洋和平而繼續努力。

(中時 )