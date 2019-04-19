花蓮強震造成中橫公路大禹嶺以東多處落石，在綠水步道健走的不幸遭砸傷的馬來西亞籍朱先生，遭落石壓住下肢，到院前一度失去呼吸心跳，經急救後昏迷指數2，身上多處骨折，醫療團隊以低溫療法保護腦部，目前仍在慈濟加護病房觀察中。

花蓮6.1強震，在太魯閣造成6級震度，當時正在綠水步道健走的馬來西亞籍朱男與新北市馬姓女子不幸造落石擊傷，朱男遭落石堆集中下肢，受困在步道內，警消人工播開土石，救出朱男，馬姓女子則遭落石擊中頭部，皆送往花蓮慈濟醫院急救。

慈濟醫院副院長陳培榕表示，朱男昏迷指數2，胸骨、胸椎、雙側足部骨折，目前使用低溫療法保護腦部，患者生命跡象趨向穩定，意識也逐漸恢復，但仍未脫離危險期；另一名傷患馬姓女子，則是左側肋骨骨折、氣胸、左臉頰顏面外傷、骨折，但意識清醒生命徵象穩定，為求謹慎，仍在外科加護病房觀察治療。

強震造成中橫公路多處落石，太魯閣工務段長張宇博說，以太魯閣到天祥間落石最為明顯，清理後已經於今早8時開放通車，但地震過後加上山區大雨，仍然不建議民眾行走，否則要注意零星落石。

(中時 )