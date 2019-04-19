參選立委 雲林水利會長：意志堅定 13:492019/04/19 中時 許素惠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 雲林水利會長林文瑞強調，參選立委意志堅定，不輕言放棄。（許素惠攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 前立委張嘉郡勤走基層，但未鬆口要回鍋選立委。（許素惠攝） 民進黨雲林縣海線立委初選，本月22至26日將舉行電話民調，國民黨率先表態參選的雲林水利會長林文瑞也正式張掛大型競選看板，他強調，參選意志堅定，不輕易放棄。另一熱門人選前立委張嘉郡則未鬆口回鍋再選。 張嘉郡雖未公開表態，但也動作頻頻，勤耕基層，被認為參選的可能性高，但她迄今不鬆口。 被問到如果張嘉郡要選，是否會退讓，林文瑞強調，他這次意志堅定，無論如何一定要選。 (中時 ) #參選 #意志 #張嘉郡 #立委 #雲林 也許您會感興趣 推薦閱讀 雲林青年飆舞賽 向毒品說不 04:102019/04/15 竹縣第二選區 邱靖雅加入戰局 04:102019/04/15 莫健：美國尊重台灣人民意志 不涉入明年大選 15:232019/04/15 韓批民進黨 不利新聞全打成假新聞 01:142019/04/16 《其他電子》郭台銘考慮選總統，鴻海高檔續揚 10:172019/04/16 郭台銘若明年選總統？黃偉哲：將是超級震撼彈 16:402019/04/16 《其他電子》選不選總統？郭董：思考要當聰者、智者或明者 13:072019/04/16 郭董參選2020或成「川普2.0」 王金平：有魄力是真的 16:502019/04/16 談郭台銘有意選總統 韓國瑜：愛情文藝片變武俠片 23:392019/04/16 是否選總統 郭台銘：這兩天會決定 04:092019/04/17 政治熱門新聞 吳敦義：徵召韓國瑜參加初選 這樣比較公道 - 政治 拒民調？蔡英文：黨會分裂 - 政治 徵召韓總初選？宅神一句話酸爆吳敦義 - 新聞 韓參選是背叛？王金平：尊重祝福 - 政治 把阿扁關回去連署 周錫瑋揚言：全台街頭見 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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