前立委張嘉郡勤走基層，但未鬆口要回鍋選立委。（許素惠攝）

民進黨雲林縣海線立委初選，本月22至26日將舉行電話民調，國民黨率先表態參選的雲林水利會長林文瑞也正式張掛大型競選看板，他強調，參選意志堅定，不輕易放棄。另一熱門人選前立委張嘉郡則未鬆口回鍋再選。

張嘉郡雖未公開表態，但也動作頻頻，勤耕基層，被認為參選的可能性高，但她迄今不鬆口。

被問到如果張嘉郡要選，是否會退讓，林文瑞強調，他這次意志堅定，無論如何一定要選。

(中時 )