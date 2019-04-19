鴻海董事長郭台銘宣布投入國民黨總統初選，前立法院長王金平19日參與高雄甲仙紫霞山大羅真宰府五路財神廟法會時說，打算與郭見面談參與初選情況，並希望黨中央趕快公布初選辦法，讓參選人有所依循。

針對韓粉強調非韓國瑜不投，也不支持郭台銘的看法，王金平認為，選民自有他們的智慧、看法及想法，應予以尊重。至於韓國瑜若出來參選會不會有被背叛的感覺，畢竟當初是他帶韓贏得選戰的？王笑稱，不至於啦，人各有志，他也有參與競選的權利，如果韓要出來他也會尊重，並給予祝福。

王金平接受聯訪時被問及有人指郭台銘是中共欽點選總統的人，王金平表示，應該不至於，相信郭台銘懷抱的理想跟他是一樣的，是替國家、社會、人民與年輕人著想，否則以郭是一個成功的企業家而言，可以享有優游自在的空間，不需投入辛苦選舉，「我們是共同懷抱著一樣理想及使命感，所以投入初選。」

至於現在會覺得最大對手是郭台銘嗎？王金平說，競選都是激烈的，每一位都是對手、競爭者，希望以兄弟登山，各自努力的角度來看待這件事，來進行初選的工作，他並說與郭的理念契合、心意相通。

針對現在民調，都說郭韓配遠勝於其他組合，王金平對此表示，民調是一種參考，對他而言，他的民調已經提升一倍，跟領先的一兩個人相差無幾，幾乎快要進入膠著狀態，他對選舉有決心及信心，相信他的民調一定會繼續成長，他有信心贏得初選，甚至於明年的大選。

(中時 )