美國之音今天報導，澳洲前總理陸克文在紐約當地時間18日說，能夠推動大陸改革的最大動力是崛起的民營企業家，而不是川普的貿易戰，雖然貿易戰「有利於加速改革進程」。但他不知道不肯放鬆權力的中共，是否會讓大陸的民營企業家實現擁有公平競爭環境的要求。

現任亞洲協會政策研究所主席的陸克文說，大陸改革開放以來國內改革的動力（dynamics）是崛起的民營企業家階層。「他們要求競爭政策、民營與國有企業之間公平的競爭環境，以及對智慧財產權的保護。」

陸克文認為，大陸民營企業家的要求與國際資本的要求是一致的，大陸民營企業家的偉大盟友是國際資本。因為國際資本跟大陸民營企業家一樣，也要求公平競爭的環境。

報導稱，亞洲協會政策研究所剛發表研究報告說，美陸經貿對抗的核心就是大陸國有企業主導的經濟模式扭曲市場帶來的挑戰。美陸貿易談判的關鍵就是要大陸承諾繼續改革：開放市場、取消補貼、創造公平競爭的環境。

有報導說，美陸貿易談判將於5月底、6月初達成協議。但這是否意味著大陸真的就會出現美國所要求的公平競爭環境呢？

陸克文說，這完全取決於中共和習近平如何看待大陸政治經濟的正確平衡。

他說，1979年鄧小平推行改革開放政策，原因是毛澤東的革命路線讓中共繼續執掌政權出現了危機。

而經過二三十年的市場經濟朝向的改革後，中共發現他們開始失去權力和控制。因此陸克文說，中共認為必須重新對經濟進行控制，「這就是過去兩年我們看到的一些事情，大陸的經濟政策在朝左而不是朝右轉。」

陸克文說，大陸改革的最大動力是大陸的民營企業家，而不是川普的貿易戰，「盡管他的做法在某些方面加速了這一進程」。

陸克文表示，大陸民營部門的產出占大陸經濟的60％，每年創造90％的新就業機會，對公平競爭環境的整體要求正在增長。

陸克文指出，去年11月習近平說，他沒想到有些民營企業家會產生信心危機，「我們很喜歡你們，別把我們的擁抱錯當作要掐死你們，我們要你們繼續努力，創造新的工作崗位、新企業、新技術。」陸克文模仿習近平的口吻說。

「問題是這是中共的一種策略嗎？大陸的民營部門又將如何回應？」陸克文問道。

(中時 )