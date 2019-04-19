F-22+F35混血機

就在日本航空自衛隊周三證實，仍在夜以繼日搜尋墜毀的F-35A戰機殘骸，還有失蹤的駕駛後，華府示意，準備向日方揭露部份「閃電II」（Lightning II）的最高機密細節，以促進雙方共同研發F-2的接班新機。

據俄羅斯衛星（Sputnik）網18日引述日本《讀賣新聞》報導，未具名的日本政府消息人士透露，美方具體提議，將提供日本安裝在F-35機身上，用以控制發動機，還有飛彈等部份軟體的密碼。

消息人士並說，東京將在今年底前決定是否接受這項提案。而先前日本已計畫，要為航空自衛隊採購42架F-35戰機。

據稱研製的新戰機可能會採用F-22的電子元件，而去年美國國防承包商洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin Corp）就曾提議，將提供日本一款結合F-22與F-35的隱形戰機設計。部份日本政府官員希望，結合F-35 與F-22能創造出世上頂尖戰機。

而先前航空自衛隊的F-15J與F-2等戰機都採用了美國設計。原本東京想買F-22，但由於美國民主黨議員歐貝（David Obey）提出，並於1997年通過，禁止F-22出口的「歐貝修正案」（Obey Amendment）而未能如願。

日本曾想自行研發隱形新戰機，但2018年4月消息傳出，說東京將尋求海外技術協助，進行相關研發後，自製新戰機的未來又充滿了疑問。

由於對來自中俄的威脅憂心忡忡，雖然日本已著手採購F-35戰機，但還想要一款戰機，以執行領空攔截任務。

《外交家》（The Diplomat）雜誌網先前分析指出，F-22有舉世無雙的機身，但電子裝備遠比F-35老舊，如果F-22能換裝F-35的電子設備，或只要加以更新升級，也許就能天下無敵。然而，要打造這款日本新戰機起碼還需要10年，甚至更久。

(中時電子報)