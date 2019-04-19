新竹市政府19日首播「我們在城市進擊的路上─幸福風起」影片，回顧1500多個日子以來新竹市的蛻變與進步，市府團隊看了都相當感動。（陳育賢攝）

新竹市政府19日首播「我們在城市進擊的路上─幸福風起」影片，回顧1500多個日子以來新竹市的蛻變與進步，市府團隊看了都相當感動。（陳育賢攝）

為讓民看見新竹市4年多來的建設成果，新竹市政府特別拍攝了「我們在城市進擊的路上─幸福風起」影片，回顧1500多個日子以來新竹市的蛻變與進步，19日在市府首播，市長林智堅與第1線同仁都深獲感動，深覺再多辛苦都值得。

市長林智堅表示，竹市近年建設不僅獲得市民認同，幾年來也陸續獲台灣景觀大賞大獎、國家卓越建設獎等國家大獎肯定，但施政成果是整個團隊的功勞，這部短片就是大家的成果。

林智堅說，《幸福風起》影片雖然只有短短4分鐘，但從社會福利政策、新校園運動、交通改善計畫、運動休閒、文化經濟5大層面切入，呈現過去4年多新竹市的多項建設與改變。

林智堅指出，市府去年在台灣景觀大賞中獲得「都市景觀治理獎」，今年國際景觀大賞中也獲得提名，將代表台灣參加「亞太區景觀建築傑出人物賞」，這分榮耀獻屬於新竹市民，也要獻給共同打拚的第1線公務員同仁，這些辛苦的科長、職員頻繁視察工程，搞得灰頭土臉，但也因對品質的堅持，常要與廠商來回溝通，才能給市民最好的建設。

此外，今天上午的首播會後，市府也舉辦「我與工程的日常」座談會，由市府環境景觀總顧問徐昌志主持，邀請多位工程承辦科長暢談執行工程的甘苦。

土木工程科長葉時青表示，雖然推動工程時需不斷與民眾溝通，但他很喜歡與這個團隊合作無間的默契，這些工作不僅可以成就更好的自己，市民的微笑是他繼續堅持的動力，他為多項建設成果感到驕傲。

管理全市大小公園的「公園媽媽」、城銷處觀光工程科長游蘭英也表示，雖然有接不完的修繕電話，但聽到市民的稱讚就讓她很有成就感，這些鼓勵都會回饋成為她打造更優質工程的動力。

行政處副處長許智堡說，市府團隊努力提供市民優質的公共建設，每周邀請專家、學者召開馬拉松式的重大建設會報，逐案充分討論，讓工程設計兼具創意美感及實用性，並透過跨局處的工程進度管控會議，確保工程進度與施工品質如期如質，一點一滴終累積出現有的建設成果。

(中時 )