西濱台61縣興建近28公里，僅剩彰化段最後10公里即將在年底通車。(謝瓊雲攝)

彰化縣長王惠美與縣籍立委都到場聆聽簡報。(謝瓊雲攝)

蘇貞昌致詞時說，自己是來送140億元大紅包，更要來催促工程進度。(謝瓊雲攝)

行政院長蘇貞昌（前左三）、彰化縣長王惠美（前左四）針對台61延伸銜接台76縣的規畫聽取簡報並交流意見。(謝瓊雲攝)

行政院長蘇貞昌19日在交通部政務次長黃玉霖等人陪同下，到彰化視察即將於年底前通車的西濱台61線施工進度，並了解台61線芳苑交流道與台76線快速公路銜接工程計畫的執行現況。（謝瓊雲攝）

行政院長蘇貞昌19日在交通部政務次長黃玉霖等人陪同下，到彰化視察即將於年底前通車的西濱台61線施工進度，並了解台61線芳苑交流道與台76線快速公路銜接工程計畫的執行現況，彰化縣長王惠美、和多名立委都到場。談及郭台銘宣布選總統，蘇幽默回：最羨慕的人應該是馬雲。

蘇貞昌強調，郭台銘在他擔任台北縣長任內有意在當地投資，當時他僅用100天就讓軍營變成高科技園區，令郭董印象深刻；台灣的民主政治就是需要大家來關心，有興趣、有能力的人，都為國家社會多做貢獻，但最後還是需要民意決定。

他還說，在台灣，事業成功的企業家，可以出來選國家領導人，相信最羨慕的還是阿里巴巴創辦人馬雲。

台61線西濱快速公路施工已逾28年，剩下彰化縣芳苑鄉至大城鄉的最後一哩路，卻因芳苑海灘地擁有全縣最大一片紅樹林而導致工程延宕。

蘇貞昌強調，他今天是來送140億元大紅包，更要來催促工程進度。台61線銜接台76線的快速道路，涉及都市計畫和土地徵收，希望彰化縣政府和在地的4個鄉鎮公所能配合提早作業，讓工程能如期如質完成。

王惠美表示，期望西濱這後最後這段10公里路，能儘速完工通車，為西南角在地鄉親帶來更便利的交通網；而台76縣延伸地方上等的10多年，希望路線定案後、能盡速在108年年底前開始動工。

王惠美強調，拚經濟最重要在於交通建設，許多有意願到彰化投資設廠的企業，都在殷切尋找適合土地，請蘇院長能多多關心二林精密園區環評案。而台76線延伸工程牽涉到中科、二林精密園區發展，讓芳苑能直接通達南投南崗工業區，非常重要。縣府會全力配合中央、地方公所，進行土地徵收作業；中央能與地方一起努力，支持地方建設，能讓縣民對施政有感。

(中時 )