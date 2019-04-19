3⃣5⃣ is on fire 🔥



📺 @NBCSAuthentic & @NBAonTNT pic.twitter.com/vOodE5lUHD — Golden State Warriors (@warriors) 2019年4月19日

前役慘遭快艇上演31分大逆轉的勇士，這次醒過來了！被批評前2戰進攻不夠積極的杜蘭特，19日火力全開，除了攻下全場最高38分，更有7助攻、4籃板，幫助勇士132比105痛宰快艇，一舉掃光前役陰霾，季後賽首輪取得2勝1敗領先，也重新搶回主場優勢。

這也是勇士連續第20輪季後賽系列戰至少贏下1場客場比賽，創造NBA新紀錄，勇士總教練科爾賽後稱讚杜蘭特，「他從開局就具侵略性，無論攻守兩端都是，他昨天說自己是凱文杜蘭特，我想他今天跟所有人展現凱文杜蘭特是誰。」

也許是想重新證明自我能力，杜蘭特開賽就很積極，前5次出手全進，雖提前2犯，勇士總教練科爾仍把他留在場上，他在首節包辦12分，搭配柯瑞13分，幫助勇士取得19分大幅領先，但別忘了前役快艇是從落後31分追上逆轉勝。

來到次節，杜蘭特的火力仍然猛烈，就算柯瑞身背3犯，無奈提前退場休息，杜蘭特仍在上半場交出投15中10、罰8中7，獨拿27分的誇張進攻數據，徹底掃除前兩役進攻不力的負面形象，也讓勇士打完上半場，取得73比52領先。

裁判卻在第3節又來搶戲，杜蘭特與賈麥克格林互飆垃圾話，兩人也沒特別激動，裁判仍跑到兩人中間，直接各吹1次技術犯規，但杜蘭特馬上強勢帶領勇士打出15比5，打到此節還剩7分10秒，勇士剛好領先到「敏感」的31分。

只是這次勇士不給快艇任何逆轉機會，儘管接下來路威廉斯連拿7分，杜蘭特卻回以連兩顆三分球，反把領先差距擴大到36分，打到末節反而是快艇率先投降，很快就把主力換下，提前準備22日的G4，畢竟連兩場大逆轉太不可能了。

杜蘭特此役投23中14、罰8進7，完全把自己應有進攻火力展現出來，柯瑞雖陷犯規危機，仍有21分進帳，伊戈達拉替補拿下15分；快艇以路威廉斯16分最高，哈瑞爾與賈麥克格林各有15分，但這次他們真的把勇士給喚醒了！

(中時電子報)